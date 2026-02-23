Глава центра по борьбе с наркозависимостью и депрессией избил мать, будучи пьяным

Руководитель Центра ментального здоровья им. доктора Спирина пьяным избил мать

Глава Центра ментального здоровья им. доктора Спирина Сергей Спирин избил мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пьяный Спирин нанес побои собственной матери, после чего его увезли сотрудники полиции. Есть информация о том, что Спирин страдает от алкоголизма и становится агрессивным в состоянии опьянения. Мужчину госпитализировали, он находится в реанимации. О состоянии его матери информации нет.

В центре ментального здоровья, руководителем которого является Спирин, пациентов лечат от алкогольной и наркозависимости, депрессий и расстройств пищевого поведения.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что риск алкоголизма выше у людей с психическими расстройствами. По его словам, спиртное помогает им на время заглушить симптомы основного заболевания, но в перспективе ухудшает состояние.