17:31, 23 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названа оптимальная частота смены зубной щетки

Стоматолог Серегина посоветовала менять зубную щетку раз в один-три месяца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Если не обновлять зубную щетку вовремя, качество очистки полости рта заметно снижается, заявила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. Оптимальную частоту смены этого предмета личной гигиены она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалистки, при регулярном использовании щетка постепенно утрачивает не только аккуратный внешний вид, но и упругость щетины. Со временем она начинает хуже удалять налет и может превращаться в среду для накопления бактерий. Как отметила стоматолог, изношенные щетинки хуже очищают поверхность зубов и при этом способны травмировать слизистую оболочку полости рта и тем самым провоцировать воспалительные процессы.

«Оптимальным сроком замены щетки считается период от одного до трех месяцев. Это правило распространяется как на обычные мануальные щетки, так и на сменные насадки для электрических и звуковых моделей. Предельный срок использования — три месяца, однако в ряде случаев менять щетку необходимо раньше», — посоветовала Серегина.

Поводами для досрочной замены щетки она назвала перенесенные простудные или инфекционные заболевания, чтобы снизить риск повторного заражения. Кроме того, по словам врача, заменить щетку нужно при деформации щетины, появлении на ней налета или признаков плесени. Недопустимо и использование щетки другим человеком, добавила Серегина.

Ранее стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков рассказал, что по состоянию языка можно судить о нарушениях в организме. По его словам, насторожить должны внезапно появившиеся трещины на языке, особенно если они сопровождаются болью, жжением или повышенной чувствительностью.

