Лукашенко заявил о попытке потомков нацистов создать ударную силу для броска на Восток

Лукашенко: Потомки нацистов формируют ударную силу для броска на Восток

В поздравлении к Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии президент страны Александр Лукашенко отметил, что последователи нацистской идеологии пытаются сформировать «бронированный кулак» для наступления на востоке.

Глава государства отметил, что по его оценке подобные действия наблюдаются у границ Белоруссии, и подчеркнул, что ситуация находится под контролем и внимательно отслеживается.

Лукашенко выразил мнение, что единственный способ сдержать возможную агрессию — это современная, мобильная и хорошо оснащенная армия. По его словам, за последние годы в стране была создана именно такая армия, способная обеспечить мирное будущее государства. Президент добавил, что важную роль играют единство и сплоченность народа.

Ранее Лукашенко предложил Европейскому союзу (ЕС) сотрудничество при условии неделения Минска с Москвой. Белорусский президент также отметил, что Минск готов быть мостом между Востоком и Западом, но никак не разделительной линией, добавив, что Россию и Белоруссию делить не надо.