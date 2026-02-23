Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам

Специалисты SBA: Мошенники начали мстить россиянам, не купившимся на уловки

Злоумышленники все чаще переходят к мести, когда звонковый сценарий срывается и человек отказывается называть коды из СМС, сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

Эксперты подчеркивают, что пользователи начали быстрее распознавать типовые легенды, например, когда мошенники представляются курьерами, мастерами домофонов, сотрудниками поликлиник или инвестиционных проектов. При жестком отказе часть злоумышленников переключается на дешевые способы создать жертве проблемы.

По данным аналитиков, чаще всего встречаются два приема. Первый — SMS-бомбинг, когда на номер абонента начинают массово поступать сообщения и звонки от разных сервисов. Для этого злоумышленники используют слабую защиту форм регистрации и обратной связи некоторых фирм. Отмечается, что такая тактика не несет большой опасности для пользователей, однако наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых человеку поступают сообщения и звонки. Дело в том, что жертва негативно воспринимает в первую очередь те бренды, от которых получает рассылку, а не мошенников, которые организовали SMS-бомбинг.

Вторая тактика — мелкие переводы по системе быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Как указывают специалисты, такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться из-за формулировок, на что и рассчитывают злоумышленники.

Ранее стало известно, что в России более чем на треть выросло количество кибератак, в ходе которых злоумышленники предлагают «ускорить» работу замедленных сервисов или «разблокировать» доступ к приложениям и интернет-ресурсам.

