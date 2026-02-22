Реклама

На Украине желающим избежать мобилизации мужчинам посоветовали сменить пол

Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам сменить пол, чтобы избежать мобилизации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В пресс-службе территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) Полтавы дали совет мужчинам, которые хотят избежать мобилизации. Там сообщили, что это можно сделать, сменив пол (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Собеседник агентства пояснил, что соответствующий совет появился в соцсетях полтавского ТЦК. Он был опубликован в грубой форме в ответ на комментарии других пользователей. «Модератор аккаунта ТЦК в соцсетях посоветовал всем мужчинам, не желающим проходить службу, добровольно сделать операцию по смене пола», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось об украинце, который действительно сменил пол, чтобы избежать мобилизации. При этом сначала в ТЦК отказались снимать его с воинского учета, и житель Украины был вынужден обратиться в суд. Инстанция встала на его сторону.

