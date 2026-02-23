Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

Горбунов: В быстрой разрядке аккумуляторов смартфонов виноваты сами пользователи

В быстрой разрядке аккумуляторов смартфонов виноваты сами пользователи, а также запущенные на устройствах скрытые процессы, заявил веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы продлить жизнь батарее.

«Первая и самая очевидная причина — наличие приложений, потребляющих неоправданно много ресурсов. Это может быть как плохо оптимизированный софт, так и скрытое вредоносное ПО. Такие программы постоянно "будят" процессор, используют геолокацию и активно расходуют сетевой трафик в фоновом режиме», — объяснил Горбунов.

Он посоветовал пользователям провести аудит своих систем в разделе настроек «Аккумулятор», чтобы найти главный источник потребления. При этом если им окажется приложение от неизвестного разработчика, то его, возможно, следует удалить. Кроме того, Горбунов порекомендовал не забывать о проверке устройств антивирусным ПО и регулярно удалять не только подозрительные приложения, но и связанные с ними файлы из кэша.

Эксперт также прокомментировал популярное мнение о том, что сэкономить заряд будет проще, если постоянно закрывать все свернутые приложения. По его словам, как раз запуск закрытой программы потребует больших ресурсов, поскольку системе придется проходить через всю процедуру. В случае свернутого приложения устройству достаточно просто его развернуть, что требует куда меньше энергии.

«Нередко корень проблемы кроется в самом устройстве. Смартфоны из сомнительных магазинов по цене ниже рыночной часто оказываются либо браком, либо восстановленными аппаратами. Под красивым корпусом может скрываться "Франкенштейн" из запчастей списанных устройств с дешевыми копиями аккумуляторов или изношенными оригиналами. Если модель давно снята с продажи, но предлагается как "новая и дешевая", риск получить изношенную батарею возрастает многократно», — заключил эксперт.

