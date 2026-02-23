Опубликованы кадры мощного пожара в Подмосковье

В Подмосковье начался масштабный пожар, опубликованы кадры с места событий

Опубликованы кадры мощного пожара в Московской области. Их разместил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в подмосковном районе Саввино. На видео и снимках с места событий виден большой столб поднимающегося в небо черного дыма, заметный с большого расстояния.

Пожар начался на автомойке. В соцсетях, на которые ссылается канал, утверждают, что здание мойки было полностью уничтожено огнем.

Ранее на Сахалине произошел взрыв на территории автомастерской, расположенной рядом с заправочной станцией. Причиной стал разрыв шины или компрессионного баллона. Пострадал один человек.