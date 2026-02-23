Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 23 февраля 2026Россия

Опубликованы кадры мощного пожара в Подмосковье

В Подмосковье начался масштабный пожар, опубликованы кадры с места событий
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Опубликованы кадры мощного пожара в Московской области. Их разместил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в подмосковном районе Саввино. На видео и снимках с места событий виден большой столб поднимающегося в небо черного дыма, заметный с большого расстояния.

Пожар начался на автомойке. В соцсетях, на которые ссылается канал, утверждают, что здание мойки было полностью уничтожено огнем.

Ранее на Сахалине произошел взрыв на территории автомастерской, расположенной рядом с заправочной станцией. Причиной стал разрыв шины или компрессионного баллона. Пострадал один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам. Они используют SMS-бомбинг и подстраивают блокировку счетов

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Нейтрализованный при попытке проникнуть в дом Трампа мужчина оказался одержим Эпштейном

    В США назвали сроки заключения мирного соглашения по Украине

    В России пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

    Бывший глава правительства Украины назвал причину отсутствия прогресса на переговорах

    ЕС продлил санкции против России

    Опубликованы кадры мощного пожара в Подмосковье

    Норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok