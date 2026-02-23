Подсчитаны необходимые для восстановления Украины средства

ООН: Украине на восстановление потребуется более 588 миллиардов долларов

Украине потребуется более 588 миллиардов долларов на восстановление. Об этом говорится в совместном отчете Киева, Всемирного банка, Евросоюза и ООН.

Подсчитано, что в течение 10 лет нужно будет потратить 96 миллиардов долларов на оживление транспортной инфраструктуры, 91 миллиард — на энергетический сектор, еще 90 миллиардов долларов понадобится на обновление жилищного фонда. На восстановление промышленности и торговли Киев рассчитывает получить 63 миллиарда долларов, на сельское хозяйство — 55 миллиардов.

При этом, отмечается в отчете, прямой ущерб Украине превысил лишь 195 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что выделение Киеву кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро заблокировала Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто вскоре заявил, что Будапешт будет блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.