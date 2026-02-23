Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:30, 23 февраля 2026Бывший СССР

Подсчитаны необходимые для восстановления Украины средства

ООН: Украине на восстановление потребуется более 588 миллиардов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине потребуется более 588 миллиардов долларов на восстановление. Об этом говорится в совместном отчете Киева, Всемирного банка, Евросоюза и ООН.

Подсчитано, что в течение 10 лет нужно будет потратить 96 миллиардов долларов на оживление транспортной инфраструктуры, 91 миллиард — на энергетический сектор, еще 90 миллиардов долларов понадобится на обновление жилищного фонда. На восстановление промышленности и торговли Киев рассчитывает получить 63 миллиарда долларов, на сельское хозяйство — 55 миллиардов.

При этом, отмечается в отчете, прямой ущерб Украине превысил лишь 195 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что выделение Киеву кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро заблокировала Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто вскоре заявил, что Будапешт будет блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Медведев ответил на угрозу Каллас участникам СВО

    Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

    Буданов заявил о приближении момента для «окончательных решений» по Украине

    На Западе жестко высказались о главе МИД Польши после его слов об Украине

    Подсчитаны необходимые для восстановления Украины средства

    В МИД России призвали США освободить Мадуро и его жену

    ВСУ атаковали Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok