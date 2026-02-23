Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:28, 23 февраля 2026Россия

Россиянка пострадала при атаке украинского БПЛА

Гладков: В селе Пушкарное при атаке БПЛА пострадала женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В селе Пушкарское украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал частное домовладение, в результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставила ее в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате атаки также загорелась надворная постройка, в доме выбило стекла и посекло фасад. В данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее Гладков сообщил, что в результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому округу была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Могущественный наркобарон убит в Мексике. В стране началась бойня между армией и картелем, чьи боевики учились воевать на Украине

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Сразу три города России перестали выпускать самолеты

    В России создадут цифровой ресурс для родителей и воспитателей

    В ООН призвали учесть законные интересы России на Украине

    В психбольнице нашли штаб ВСУ

    На Западе высказались об устранении Зеленского

    В НАТО начали готовиться к подводной войне

    Сразу над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok