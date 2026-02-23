Россиянка пострадала при атаке украинского БПЛА

Гладков: В селе Пушкарное при атаке БПЛА пострадала женщина

В селе Пушкарское украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал частное домовладение, в результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставила ее в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате атаки также загорелась надворная постройка, в доме выбило стекла и посекло фасад. В данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее Гладков сообщил, что в результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому округу была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура.