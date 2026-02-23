Россиянка выманила у любовника миллион рублей на развод и попала под суд

Замужняя жительница Удмуртии выманила у любовника бизнесмена миллион на развод

Жительница Удмуртии солгала любовнику-бизнесмену, чтобы получить от него крупную сумму. Об этом сообщает РИА Новости.

Замужняя женщина с 2023 года состояла в близких отношениях с предпринимателем и под разными предлогами выманила у него более миллиона рублей. Она просила деньги на лечение ребенка от рака легких, в том числе на процедуру по удалению тромбов, операцию по трансплантации легкого, барокамеру. Россиянка также требовала финансовой помощи для оплаты ипотеки и услуг юриста для развода с мужем. На самом деле ее сын был здоров, ипотеку выплачивал супруг, а сама женщина через некоторое время после начала романа забеременела во второй раз и даже не собиралась разводиться.

Обман раскрылся, когда муж обнаружил переписку жены с любовником и рассказал ему правду. Бизнесмен попросил женщину вернуть ему деньги, но получил отказ и обратился в полицию. В суде женщина признала вину, обязалась возместить ущерб и получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ей предстоит выплатить потерпевшему более миллиона рублей в качестве компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.

