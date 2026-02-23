Реклама

01:54, 23 февраля 2026Мир

Стало известно об участии США в захвате главы наркокартеля в Мексике

Reuters: США содействовали захвату главы «Нового поколения Халиско» Эль Менчо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Американские эксперты содействовали операции по аресту лидера картеля «Новое поколение Халиско» в Мексике, Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного под прозвищем Эль Менчо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского военного.

«Новая возглавляемая американскими военными рабочая группа со специализацией на сборе разведданных о наркокартелях сыграла роль в рейде», — говорится в сообщении агентства.

В конце 2025 года в США была тайно создана межведомственная группа, включающая ряд правительственных агентств, с целью выяснения местонахождения членов наркокартелей с обеих сторон границы между США и Мексикой.

Источник не раскрывает подробности о том, какую именно информацию американская сторона могла передать властям Мексики, однако он подчеркнул, что сам рейд был проведен мексиканскими военными.

Вечером 22 февраля стало известно, что в Мексике начались массовые беспорядки. Они стали реакцией членов картелей на ликвидацию Сервантеса. Группы вооруженных людей начали поджигать грузовики и автобусы, перекрывать трассы и устраивать перестрелки.

