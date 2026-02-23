Ученый посоветовал есть один продукт при дефиците витамина D

КМН Тарасов посоветовал есть жирную рыбу при дефиците витамина D

Кандидат медицинских наук (КМН), доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов заявил, что справиться с дефицитом витамина D в конце зимы поможет включение в рацион жирной рыбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый пояснил, что именно зимой и ранней весной организм особенно остро ощущает недостаток витамина, отвечающего за костную и иммунную системы. Его дефицит может ослабить защиту от вирусов и бактерий, а также привести к тревоге и депрессии. По словам Тарасова, восполнить запас можно, добавив в меню один доступный продукт — рыбу жирных сортов. Тарасов посоветовал обратить внимание на семгу и тунца, но отмечает, что есть и более бюджетный вариант — сельдь или мойва, в которых витамина D тоже вполне достаточно.

При этом специалист предостерегает от самостоятельного приема медицинских препаратов без консультации врача. Вместо этого он советует скорректировать рацион.

