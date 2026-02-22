CNN: Уровень рождаемости на Украине резко упал

На Украине резко падает уровень рождаемости, республика столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом. На это указал американский телеканал CNN.

Как пояснили журналисты, это произошло, в частности, из-за того, что Киев несет огромные потери на фронте, а миллионы украинцев приняли решение покинуть страну. «Это привело к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире», — говорится в материале.

Как отметила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, ситуацию, которая сложилась в стране, можно назвать катастрофой. При этом демографические проблемы наблюдались на Украине и до конфликта с Россией. «Хотя рождаемость в стране снижалась на протяжении многих лет — это распространенная тенденция по всей Европе — сейчас она практически рухнула», — резюмировали журналисты.

В конце декабря 2025 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Украину покинули 11 миллионов человек.