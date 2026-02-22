Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 22 февраля 2026Бывший СССР

Украина столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом

CNN: Уровень рождаемости на Украине резко упал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

На Украине резко падает уровень рождаемости, республика столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом. На это указал американский телеканал CNN.

Как пояснили журналисты, это произошло, в частности, из-за того, что Киев несет огромные потери на фронте, а миллионы украинцев приняли решение покинуть страну. «Это привело к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире», — говорится в материале.

Как отметила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, ситуацию, которая сложилась в стране, можно назвать катастрофой. При этом демографические проблемы наблюдались на Украине и до конфликта с Россией. «Хотя рождаемость в стране снижалась на протяжении многих лет — это распространенная тенденция по всей Европе — сейчас она практически рухнула», — резюмировали журналисты.

В конце декабря 2025 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Украину покинули 11 миллионов человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о результатах российских спортсменов на Олимпиаде

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    В США признали ключевую роль российского вертолета в конфликте на Украине

    Британию уличили в желании продолжить конфликт на Украине

    Раскрыта возможная дата возобновления переговоров по Украине в Женеве

    Члены ЕС встали на сторону Украины в конфликте с Венгрией

    В Мексике ликвидировали главаря наркокартеля

    На Украине офицера ВСУ убили сотрудники ТЦК

    На Украине желающим избежать мобилизации мужчинам посоветовали сменить пол

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok