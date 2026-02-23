В Белом доме прокомментировали ликвидацию главы картеля CJNG

Левитт: США предоставили Мексике разведданные для ликвидации главаря CJNG

В Вашингтоне прокомментировали ликвидацию главы картеля CJNG. Официальный комментарий представителя Белого дома Каролин Левитт приводит РИА Новости.

О ликвидации одного из самых жестоких мексиканских картелей — Немесио Осегеры Сервантеса — стало известно 22 февраля.

США предоставили мексиканским правоохранителям разведывательную поддержку, пояснила Левитт. Она отметила, что Сервантес возглавлял преступную организацию — одного из лидеров поставки наркотиков в США.

После ликвидации главы картеля в Мексике начались столкновения боевиков с силами правопорядка. Вооруженные члены CJNG устроили серию засад и нападений на государственных служащих.