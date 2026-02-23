Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 23 февраля 2026Мир

В Белом доме прокомментировали ликвидацию главы картеля CJNG

Левитт: США предоставили Мексике разведданные для ликвидации главаря CJNG
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DEA / Handout via Reuters

В Вашингтоне прокомментировали ликвидацию главы картеля CJNG. Официальный комментарий представителя Белого дома Каролин Левитт приводит РИА Новости.

О ликвидации одного из самых жестоких мексиканских картелей — Немесио Осегеры Сервантеса — стало известно 22 февраля.

США предоставили мексиканским правоохранителям разведывательную поддержку, пояснила Левитт. Она отметила, что Сервантес возглавлял преступную организацию — одного из лидеров поставки наркотиков в США.

После ликвидации главы картеля в Мексике начались столкновения боевиков с силами правопорядка. Вооруженные члены CJNG устроили серию засад и нападений на государственных служащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова назвала количество получивших увечья из-за действий ВСУ украинских детей

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Россиянка выманила у любовника миллион рублей на развод и попала под суд

    В Белом доме прокомментировали ликвидацию главы картеля CJNG

    В Финляндии поразились новому заявлению Зеленского о Путине

    Названы самые популярные направления для путешествий из Москвы в феврале-марте

    В США заявили об угрозе срыва визита лидеров Евросоюза в Киев

    Зеленский поставил под сомнение надежность Трампа

    Захарова призвала окружить заботой пострадавших от боевых действий украинских детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok