Министерство обороны Мексики 22 февраля объявило о ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, основателя и лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). После этого в части мексиканских штатов начались многочисленные столкновения между правительственными силами и боевиками картеля, который отправлял своих членов на Украину для тренировок в боях с российскими военнослужащими.
Эль Менчо обнаружили в небольшом городе Тапальпа в штате Халиско в ходе совместной операции армейского спецназа, военной разведки, военно-воздушных сил, прокуратуры и Национальной гвардии. В Минобороны сообщили, что в Тапальпе произошло столкновение между военными и предполагаемыми боевиками: четверо нападавших были ликвидированы, еще трое получили серьезные ранения и впоследствии скончались при транспортировке в Мехико. Утверждается, что среди троих последних был сам босс наркокартеля. Ожидается процедура официального опознания, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что подробности сообщит Кабинет по безопасности (ключевой орган, координирующий в стране борьбу с организованной преступностью).
Помимо этого, в ходе операции арестованы два предполагаемых члена CJNG. Изъяты бронетехника и различное вооружение, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы. Трое военнослужащих госпитализированы.
Минобороны Мексики отметило, что операция координировалась с властями США, которые в том числе предоставили дополнительную информацию. Заместитель госсекретаря США, бывший американский посол в Мексике Кристофер Ландау, комментируя произошедшее, поздравил мексиканских силовиков, но в то же время высказал обеспокоенность по поводу захлестнувшей страну волны насилия.
Немесио Рубену Осегере Сервантесу было 59 лет, он — основатель картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) и его лидер до своей гибели. Являлся самым разыскиваемым человеком в Мексике и одним из самых разыскиваемых в США: за информацию, которая приведет к его поимке, Госдепартамент предлагал вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов.
«Эль Менчо был последним из поколения наркобаронов, которые начинали свою преступную карьеру еще в прошлом веке. Как Хоакин Гусман (Эль Чапо) и Исмаэль Замбада (Эль Майо), он создавал вокруг себя ореол загадочности», — пишет о Сервантесе журналист и публицист Пабло Ферри.
Сервантес родился и вырос в семье мексиканских фермеров. В 1980-х годах он нелегально перебрался в Калифорнию, где жил под разными выдуманными именами и промышлял мелкой преступностью вроде краж. В конце 80-х начал торговать наркотиками, несколько раз попадал в американскую тюрьму и дважды был депортирован в Мексику. После второй депортации некоторое время служил в мексиканской полиции, но ушел оттуда и присоединился к «Картелю тысячелетия», где охранял лидера группировки по кличке Эль Марадона и затем стал высокопоставленным членом организации.
После того, как в конце 2000-х годов верхушка «Картеля тысячелетия» была арестована и убита, Сервантес попытался захватить власть над группировкой, что привело к ее расколу на две фракции, одну из которых и возглавил Эль Менчо. Впоследствии его группа сменила название и стала картелем «Новое поколение Халиско».
Власти США заявляли, что под руководством Эль Менчо CJNG совершил множество расправ над конкурирующими наркогруппировками и сотрудниками правоохранительных органов Мексики. Также его обвиняли в покушениях на высокопоставленных чиновников.
«В 2015 году, когда Эль Менчо только начинал заявлять о себе как о преемнике Эль Чапо в сфере организованной преступности, один из его людей был убит мексиканскими военными. В ответ на это из засады был расстрелян военный конвой, погибли 15 солдат. Затем последовали аресты нескольких причастных к этому боевиков, блокада всего штата Халиско и подрыв военного вертолета из базуки. Из всех нападений на полицейских, военных, политиков и судей, совершенных мафией Эль Менчо, самым резонансным, безусловно, стало покушение на начальника полиции Мехико в 2020 году. Более 20 киллеров выпустили в него 414 пуль из штурмовых винтовок, устроив засаду в одном из самых престижных районов столицы. Каким-то чудом он оправился от ран и выжил», — описывают масштаб преступлений картеля мексиканские журналисты.
В 2010-х годах CJNG стал одной из самых мощных, влиятельных и прибыльных преступных группировок Мексики, торгуя кокаином и метамфетамином на международном уровне. Агент Управления по борьбе с наркотиками США Кайл Мори, которому было поручено арестовать Эль Менчо, оценивал личное состояние наркобарона в 500 миллионов долларов. Последние несколько лет, как утверждает Госдеп, картель поставляет в США фентанил — смертельно опасный синтетический опиат, от передозировок которым ежегодно гибнут десятки тысяч американцев.
Совсем недавно боевики картеля Эль Менчо получили опыт ведения боевых действий с применением беспилотников, тренируясь на Украине. Мексиканские СМИ сообщали, что бойцы CJNG в том числе участвовали на стороне ВСУ в боестолкновении с российскими военнослужащими.
После ликвидации Эль Менчо в стране вспыхнули бои. Сообщается о многочисленных атаках боевиков картеля
Как минимум в восьми мексиканских штатах зафиксированы различные столкновения. Бойцы картеля жгут автомобили и АЗС, оборудуют блокпосты, устраивают засады на шоссе и улицах.
Так, в сети распространяются кадры предполагаемой бойни в штатах Веракрус и Халиско. Также сообщается об атаке на базу Нацгвардии, где боевики взорвали автоцистерну с топливом. Сообщается о нападении на исправительную колонию, откуда, по неподтвержденным данным, сбежало неизвестное количество заключенных.
Кроме того, поступала информация об атаках на аэропорты нескольких крупных городов и даже уничтожении пассажирского лайнера, но это не подтвердилось. Компания, управляющая 12 международными аэропортами на тихоокеанском побережье и в центральной Мексике, не сообщала о серьезных инцидентах на территории авиагаваней, но в аэропорту курортного города Пуэрто-Вальярта на западе Мексики отменено большинство международных авиарейсов.
Губернаторы как минимум шести мексиканских штатов сообщили о различных столкновениях на территории своих субъектов. Население просят укрыться и не покидать дома до отдельного уведомления, посольства США и Канады выступили с аналогичным призывом к своим гражданам. В то же время в Халиско, где фиксируется большинство актов насилия, продолжают работать в обычном режиме магазины и торговые центры.
Ликвидацию Эль Менчо называют самым мощным ударом по наркобизнесу за последние годы
По значимости и последствиям устранение Эль Менчо можно сравнить с арестом в 2024 году наркобарона Исмаэля Замбады, возглавлявшего картель «Синалоа», полагает журналист газеты El Pais, автор книг о наркобизнесе в Латинской Америке Пабло Ферри.
В результате ликвидации Эль Менчо Мексика оказалась в непростой ситуации, указывает репортер: «Не за горами чемпионат мира по футболу, а преступные группировки явно способны сеять хаос в городах и на основных автострадах. Начинается обратный отсчет до борьбы за власть».
«Пока не появятся подробности операции, можно сказать, что устранение Эль Менчо — это победа стратегии безопасности президента Клаудии Шейнбаум в один из самых критических моментов ее президентства, когда в таких штатах, как Синалоа и Мичоакан, участились случаи насилия», — заключил Ферри.