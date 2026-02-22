Немесио Рубену Осегере Сервантесу было 59 лет, он — основатель картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) и его лидер до своей гибели. Являлся самым разыскиваемым человеком в Мексике и одним из самых разыскиваемых в США: за информацию, которая приведет к его поимке, Госдепартамент предлагал вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов.

«Эль Менчо был последним из поколения наркобаронов, которые начинали свою преступную карьеру еще в прошлом веке. Как Хоакин Гусман (Эль Чапо) и Исмаэль Замбада (Эль Майо), он создавал вокруг себя ореол загадочности», — пишет о Сервантесе журналист и публицист Пабло Ферри.

Сервантес родился и вырос в семье мексиканских фермеров. В 1980-х годах он нелегально перебрался в Калифорнию, где жил под разными выдуманными именами и промышлял мелкой преступностью вроде краж. В конце 80-х начал торговать наркотиками, несколько раз попадал в американскую тюрьму и дважды был депортирован в Мексику. После второй депортации некоторое время служил в мексиканской полиции, но ушел оттуда и присоединился к «Картелю тысячелетия», где охранял лидера группировки по кличке Эль Марадона и затем стал высокопоставленным членом организации.

После того, как в конце 2000-х годов верхушка «Картеля тысячелетия» была арестована и убита, Сервантес попытался захватить власть над группировкой, что привело к ее расколу на две фракции, одну из которых и возглавил Эль Менчо. Впоследствии его группа сменила название и стала картелем «Новое поколение Халиско».

Власти США заявляли, что под руководством Эль Менчо CJNG совершил множество расправ над конкурирующими наркогруппировками и сотрудниками правоохранительных органов Мексики. Также его обвиняли в покушениях на высокопоставленных чиновников.

«В 2015 году, когда Эль Менчо только начинал заявлять о себе как о преемнике Эль Чапо в сфере организованной преступности, один из его людей был убит мексиканскими военными. В ответ на это из засады был расстрелян военный конвой, погибли 15 солдат. Затем последовали аресты нескольких причастных к этому боевиков, блокада всего штата Халиско и подрыв военного вертолета из базуки. Из всех нападений на полицейских, военных, политиков и судей, совершенных мафией Эль Менчо, самым резонансным, безусловно, стало покушение на начальника полиции Мехико в 2020 году. Более 20 киллеров выпустили в него 414 пуль из штурмовых винтовок, устроив засаду в одном из самых престижных районов столицы. Каким-то чудом он оправился от ран и выжил», — описывают масштаб преступлений картеля мексиканские журналисты.

В 2010-х годах CJNG стал одной из самых мощных, влиятельных и прибыльных преступных группировок Мексики, торгуя кокаином и метамфетамином на международном уровне. Агент Управления по борьбе с наркотиками США Кайл Мори, которому было поручено арестовать Эль Менчо, оценивал личное состояние наркобарона в 500 миллионов долларов. Последние несколько лет, как утверждает Госдеп, картель поставляет в США фентанил — смертельно опасный синтетический опиат, от передозировок которым ежегодно гибнут десятки тысяч американцев.

Совсем недавно боевики картеля Эль Менчо получили опыт ведения боевых действий с применением беспилотников, тренируясь на Украине. Мексиканские СМИ сообщали, что бойцы CJNG в том числе участвовали на стороне ВСУ в боестолкновении с российскими военнослужащими.