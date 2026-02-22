Реклама

02:33, 23 февраля 2026Мир

Могущественный наркобарон убит в Мексике. В стране началась бойня между армией и картелем, чьи боевики учились воевать на Украине

Убит наркобарон Эль Менчо, чьи боевики воевали против солдат ВС РФ
Виктор Цаплин
Виктор Цаплин (шеф-редактор)

Фото: Reuters

Министерство обороны Мексики 22 февраля объявило о ликвидации наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, основателя и лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). После этого в части мексиканских штатов начались многочисленные столкновения между правительственными силами и боевиками картеля, который отправлял своих членов на Украину для тренировок в боях с российскими военнослужащими.

Эль Менчо обнаружили в небольшом городе Тапальпа в штате Халиско в ходе совместной операции армейского спецназа, военной разведки, военно-воздушных сил, прокуратуры и Национальной гвардии. В Минобороны сообщили, что в Тапальпе произошло столкновение между военными и предполагаемыми боевиками: четверо нападавших были ликвидированы, еще трое получили серьезные ранения и впоследствии скончались при транспортировке в Мехико. Утверждается, что среди троих последних был сам босс наркокартеля. Ожидается процедура официального опознания, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что подробности сообщит Кабинет по безопасности (ключевой орган, координирующий в стране борьбу с организованной преступностью).

Эль Менчо

Эль Менчо

Фото: Reuters

Помимо этого, в ходе операции арестованы два предполагаемых члена CJNG. Изъяты бронетехника и различное вооружение, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы. Трое военнослужащих госпитализированы.

Минобороны Мексики отметило, что операция координировалась с властями США, которые в том числе предоставили дополнительную информацию. Заместитель госсекретаря США, бывший американский посол в Мексике Кристофер Ландау, комментируя произошедшее, поздравил мексиканских силовиков, но в то же время высказал обеспокоенность по поводу захлестнувшей страну волны насилия.

Что известно о наркобароне Эль Менчо и картеле «Новое поколение Халиско»

Немесио Рубену Осегере Сервантесу было 59 лет, он — основатель картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) и его лидер до своей гибели. Являлся самым разыскиваемым человеком в Мексике и одним из самых разыскиваемых в США: за информацию, которая приведет к его поимке, Госдепартамент предлагал вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов.

«Эль Менчо был последним из поколения наркобаронов, которые начинали свою преступную карьеру еще в прошлом веке. Как Хоакин Гусман (Эль Чапо) и Исмаэль Замбада (Эль Майо), он создавал вокруг себя ореол загадочности», — пишет о Сервантесе журналист и публицист Пабло Ферри.

Сервантес родился и вырос в семье мексиканских фермеров. В 1980-х годах он нелегально перебрался в Калифорнию, где жил под разными выдуманными именами и промышлял мелкой преступностью вроде краж. В конце 80-х начал торговать наркотиками, несколько раз попадал в американскую тюрьму и дважды был депортирован в Мексику. После второй депортации некоторое время служил в мексиканской полиции, но ушел оттуда и присоединился к «Картелю тысячелетия», где охранял лидера группировки по кличке Эль Марадона и затем стал высокопоставленным членом организации.

После того, как в конце 2000-х годов верхушка «Картеля тысячелетия» была арестована и убита, Сервантес попытался захватить власть над группировкой, что привело к ее расколу на две фракции, одну из которых и возглавил Эль Менчо. Впоследствии его группа сменила название и стала картелем «Новое поколение Халиско».

Власти США заявляли, что под руководством Эль Менчо CJNG совершил множество расправ над конкурирующими наркогруппировками и сотрудниками правоохранительных органов Мексики. Также его обвиняли в покушениях на высокопоставленных чиновников.

«В 2015 году, когда Эль Менчо только начинал заявлять о себе как о преемнике Эль Чапо в сфере организованной преступности, один из его людей был убит мексиканскими военными. В ответ на это из засады был расстрелян военный конвой, погибли 15 солдат. Затем последовали аресты нескольких причастных к этому боевиков, блокада всего штата Халиско и подрыв военного вертолета из базуки. Из всех нападений на полицейских, военных, политиков и судей, совершенных мафией Эль Менчо, самым резонансным, безусловно, стало покушение на начальника полиции Мехико в 2020 году. Более 20 киллеров выпустили в него 414 пуль из штурмовых винтовок, устроив засаду в одном из самых престижных районов столицы. Каким-то чудом он оправился от ран и выжил», — описывают масштаб преступлений картеля мексиканские журналисты.

В 2010-х годах CJNG стал одной из самых мощных, влиятельных и прибыльных преступных группировок Мексики, торгуя кокаином и метамфетамином на международном уровне. Агент Управления по борьбе с наркотиками США Кайл Мори, которому было поручено арестовать Эль Менчо, оценивал личное состояние наркобарона в 500 миллионов долларов. Последние несколько лет, как утверждает Госдеп, картель поставляет в США фентанил — смертельно опасный синтетический опиат, от передозировок которым ежегодно гибнут десятки тысяч американцев.

Совсем недавно боевики картеля Эль Менчо получили опыт ведения боевых действий с применением беспилотников, тренируясь на Украине. Мексиканские СМИ сообщали, что бойцы CJNG в том числе участвовали на стороне ВСУ в боестолкновении с российскими военнослужащими.

После ликвидации Эль Менчо в стране вспыхнули бои. Сообщается о многочисленных атаках боевиков картеля

Как минимум в восьми мексиканских штатах зафиксированы различные столкновения. Бойцы картеля жгут автомобили и АЗС, оборудуют блокпосты, устраивают засады на шоссе и улицах.

Так, в сети распространяются кадры предполагаемой бойни в штатах Веракрус и Халиско. Также сообщается об атаке на базу Нацгвардии, где боевики взорвали автоцистерну с топливом. Сообщается о нападении на исправительную колонию, откуда, по неподтвержденным данным, сбежало неизвестное количество заключенных.

Автобус, сожженный боевиками картеля «Новое поколение Халиско» для перекрытия шоссе

Автобус, сожженный боевиками картеля «Новое поколение Халиско» для перекрытия шоссе

Фото: Reuters

Кроме того, поступала информация об атаках на аэропорты нескольких крупных городов и даже уничтожении пассажирского лайнера, но это не подтвердилось. Компания, управляющая 12 международными аэропортами на тихоокеанском побережье и в центральной Мексике, не сообщала о серьезных инцидентах на территории авиагаваней, но в аэропорту курортного города Пуэрто-Вальярта на западе Мексики отменено большинство международных авиарейсов.

Губернаторы как минимум шести мексиканских штатов сообщили о различных столкновениях на территории своих субъектов. Население просят укрыться и не покидать дома до отдельного уведомления, посольства США и Канады выступили с аналогичным призывом к своим гражданам. В то же время в Халиско, где фиксируется большинство актов насилия, продолжают работать в обычном режиме магазины и торговые центры.

Ликвидацию Эль Менчо называют самым мощным ударом по наркобизнесу за последние годы

По значимости и последствиям устранение Эль Менчо можно сравнить с арестом в 2024 году наркобарона Исмаэля Замбады, возглавлявшего картель «Синалоа», полагает журналист газеты El Pais, автор книг о наркобизнесе в Латинской Америке Пабло Ферри.

В результате ликвидации Эль Менчо Мексика оказалась в непростой ситуации, указывает репортер: «Не за горами чемпионат мира по футболу, а преступные группировки явно способны сеять хаос в городах и на основных автострадах. Начинается обратный отсчет до борьбы за власть».

«Пока не появятся подробности операции, можно сказать, что устранение Эль Менчо — это победа стратегии безопасности президента Клаудии Шейнбаум в один из самых критических моментов ее президентства, когда в таких штатах, как Синалоа и Мичоакан, участились случаи насилия», — заключил Ферри.

