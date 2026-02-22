Реклама

В ЕС приняли неожиданное решение по Украине после ультиматума Зеленскому

Фицо: Словакия обратится с просьбой остановить поставки электричества на Украину
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо обратится к государственной компании — оператору системы электроснабжения с просьбой отключить аварийные поставки электроэнергии на Украину. Такие намерения политик высказал в своем видеообращении на странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отметил Фицо, в понедельник, 23 февраля, он посетит госкомпанию и попросит ее остановить поставки электричества на территорию украинского государства. Подобный шаг, по его словам, будет реакцией на остановку Киевом транзита российской нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба».

Республика перестала получать энергетическое сырье с начала февраля. Власти Словакии объявили в стране кризисную ситуацию в связи с нехваткой нефти. Премьер отметил, что действия президента Украины Владимира Зеленского повлекут за собой ответные меры.

«Дорогие друзья, Словакия не является "банановой республикой", которая сейчас же сделает все, что пожелают Брюссель, Киев, Вашингтон или Москва!» — добавил Фицо.

Ранее словацкий премьер-министр пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину. По мнению политика, Владимир Зеленский действует в отношении их страны злонамеренно, а дело кроется в том, что он не готов принимать мирный подход республики по урегулированию кризиса на Украине.

