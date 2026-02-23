Реклама

В Финляндии поразились новому заявлению Зеленского о Путине

Мему удивило заявление Зеленского о желании Путина развязать Третью мировую
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Заявление Владимира Зеленского о якобы намерении президента России Владимира Путина развязать мировую войну поражает. Об этом написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему.

«Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована», — говорится в посте.

Мему подчеркнул, что Зеленский надеется на победу в случае начала крупного конфликта. Он также напомнил, что Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, намереваясь атаковать резиденцию Путина.

Политик добавил, что, затягивая конфликт, украинский лидер тянет время ради перевооружения Европы.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимира Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве.

