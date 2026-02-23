Реклама

Россия
19:58, 23 февраля 2026Россия

В Петербурге почтили память погибших при тушении гостиницы «Ленинград» спасателей

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Память спасателей, погибших при тушении пожара в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года, почтили в Санкт-Петербурге. На Серафимовском мемориальном кладбище у монумента «Ради жизни на земле» провели траурный митинг, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

«Ребята, наши товарищи, выполнили свой долг, с честью сражались до конца со стихией. Мы всем коллективом собираемся здесь каждый год. Все мы и молодое поколение должны помнить тех, кто отдал свои жизни в борьбе с огнем», — выступил с речью на митинге главный спасатель Петербурга Алексей Аникин.

Почтить память пожарных пришли представители МЧС России, руководители главных управлений МЧС по Петербургу и Ленинградской области, а также члены местного правительства, ветераны и действующие спасатели. К подножию монумента «Ради жизни на земле» возложили венки и цветы.

Ранее в Подмосковье вспыхнул мощный пожар. Пламя охватило крупную площадь автомойки в районе Саввино.

