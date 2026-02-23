В Приднестровье захотели сблизиться с Молдавией

Красносельский: Приднестровье готово предложить Кишиневу проекты для сближения

Приднестровье готово предложить Кишиневу проекты для сближения. Об этом рассказал глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в комментарии РИА Новости.

«В принципе, мы не против. Но я так предполагаю, что хотят, знаете как, где-то популистским образом, по своему усмотрению, куда-то направлять. Но это неправильно», — заявил он.

По его словам, у Тирасполя есть понимание проектов, которые необходимо реализовать в рамках фонда сближения. «Есть социальные объекты, есть объекты инфраструктуры, в том числе критической, которые требуют вложений», — отметил Красносельский.

Ранее молдавский лидер Майя Санду подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув на скорое изменение ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.