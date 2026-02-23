В России оценили идею отказаться от использования бахил в больницах

Онищенко: Использование бахил в поликлиниках никак не вредит

Не было никаких научных обоснований тому, что использование бахил в поликлиниках и больницах может приносить вред. Проблем с утилизацией медицинского инвентаря в России нет, заверил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал слова первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, который заметил, что вместо разносящих грязь бахил стоит использовать грязезащитные трапы и коврики.

«Коврики, кстати, — это не новинка, они тоже применяются, имеется в виду пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо», — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что проблемы могли бы возникать при утилизации мединвентаря, но в России эта система полностью отлажена.

