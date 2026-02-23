Реклама

17:44, 23 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о личной встрече Путина и Зеленского

Сенатор Джабаров: Зеленский не достоин встречи с российским президентом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При том хамском поведении, которое демонстрирует украинский президент Владимир Зеленский, он не достоин встречи с российским лидером Владимиром Путиным, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинская сторона якобы прилагает усилия для организации личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Буданов также прокомментировал ход переговоров.

«Неужели хватит совести у господина Зеленского требовать встречу с нашим президентом? При том хамском поведении, которое он в последнее время показывает, оно абсолютно неуважительно, недопустимо между лидерами стран. Я думаю, что Зеленский даже не достоин встречаться с нашим лидером», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор добавил, что ко всему прочему Зеленский остается нелегитимным президентом Украины, а это значит, что и документы подписывать пока не с кем. Кроме того, политик уверен, что любую передышку украинские власти используют для пополнения запасов вооружения, которыми позже они атакуют Россию.

Ранее глава офиса президента Украины заявил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться 26 и 27 февраля. Вопрос территорий вновь станет центральным на предстоящей трехсторонней встрече.

