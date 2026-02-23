Реклама

16:01, 23 февраля 2026

Буданов высказался о личной встрече Путина и Зеленского

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинская сторона якобы прилагает усилия для организации личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в комментарии изданию «Новости.Live».

«В то же время украинская сторона делает все возможное для организации возможного саммита между Владимиром Зеленским и Путиным, хотя его проведение пока остается сложным», — сказано в публикации.

Буданов также прокомментировал ход переговоров. По его словам, российская делегация ведет себя профессионально и соблюдает дипломатический протокол.

Ранее глава офиса президента Украины заявил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта может состояться 26 и 27 февраля. Вопрос территорий вновь станет центральным на предстоящей трехсторонней встрече.

