Полковник США Уилкерсон: После разгрома Украины ЕС и НАТО потеряют к ней интерес

После завершения украинского конфликта Европа и Североатлантический альянс отвернуться от Киева. Такое мнение в эфире YouTube-канала раскрыл полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Посмотрим, что в итоге останется от Украины, если она вообще выживет. ЕС не захочет иметь с ней ничего общего. НАТО даже не будет рассматривать вопрос о ее членстве», — заявил Уилкерсон.

Согласно мнению Уилкерсона, безрассудная политика западных лидеров уже привела к серьезным отрицательным последствиям для их стран и может стать причиной новых трудностей в будущем.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков допустил, что заявления Зеленского, а также европейских политиков о том, что конфликт на Украине может продлиться еще три года, вероятно, связан с синхронизацией таких проектов Киева с военными приготовлениями в ЕС.