Проект Зеленского о боевых действиях в течение еще трех лет связали с планами Европы

Пушков: Трехлетний план Зеленского связан с военными приготовлениями Европы

Заявления Владимира Зеленского, а также европейских политиков о том, что конфликт на Украине может продлиться еще три года, вероятно, связан с синхронизацией таких проектов Киева с военными приготовлениями в ЕС, следует из комментария российского сенатора Алексея Пушкова, опубликованного в его Telegram-канале.

На днях журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план боевых действий на ближайшие три года. Автор публикации также поделиться, что изначально Киев якобы готовился к проведению переговоров о мире, но затем резко изменил позицию. Советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о трехлетнем плане, назвав ее фейком и уточнив, что негатива по поводу переговоров также не было.

«В Киеве поспешили опровергнуть информацию из западных СМИ <...>Но можно ли верить киевским опровержениям?» — задался вопросом Пушков. Указав, что «Зеленский должен делать перед Трампом вид, будто он — за мирные переговоры», российский политик напомнил, что в конце прошлого года глава МИД Польши Сикорский заявил о готовности Украины воевать еще три года.

Пушков в связи с этим предположил, что такой срок «выглядит согласованным, как и все другие шаги и позиции Зеленского, с европейскими союзниками Украины», поскольку «как раз через три года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией», а значит речь, судя по всему, идет о подготовке общественного мнения в Европе. В этом случае «опровержения Киева ровным счетом ничего не стоят», считает он.