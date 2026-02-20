Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 20 февраля 2026Бывший СССР

Советник Зеленского высказался о разработке плана войны на три года вперед

Советник Зеленского Литвин опроверг сообщения о плане продолжения войны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения о плане продолжения войны. Его слова приводит агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Не было никакого поручения о разработке плана войны еще на три года — это фейк», — заявил Литвин.

Советник украинского лидера добавил, что подобных разговоров с советниками не велось. Более того, добавляет Литвин, негатива по поводу переговорного процесса также не было.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года. Кроме того, он добавил, что изначально Киев якобы готовился к проведению переговоров о мире с Россией, однако затем резко изменил позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Минобороны отчиталось о нанесенных по Украине массированных ударах

    Украина захотела переубедить Трампа в одном вопросе

    Путин пообщался с Набиуллиной

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Толкающие автобус москвичи попали на видео

    Раскрыта личность летевшего на самолете из США через территорию России

    В России отреагировали на сообщения о росте цен на яйца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok