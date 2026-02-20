Советник Зеленского высказался о разработке плана войны на три года вперед

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения о плане продолжения войны. Его слова приводит агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Не было никакого поручения о разработке плана войны еще на три года — это фейк», — заявил Литвин.

Советник украинского лидера добавил, что подобных разговоров с советниками не велось. Более того, добавляет Литвин, негатива по поводу переговорного процесса также не было.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года. Кроме того, он добавил, что изначально Киев якобы готовился к проведению переговоров о мире с Россией, однако затем резко изменил позицию.