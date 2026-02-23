Реклама

В США заявили об угрозе срыва визита лидеров Евросоюза в Киев

Варвара Кошечкина
Фото: Alina Smutko / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут отменить свой визит в Киев 24 февраля, поскольку Евросоюз (ЕС) так и не смог принять новые санкции против России. Об этом сообщает Politico.

«Фон дер Ляйен и Кошта надеялись приехать с подарками: 20-м пакетом санкций против России и обещанием финансовой помощи ЕС в виде кредита на 90 миллиардов евро. Но теперь эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками», — говорится в материале.

Опрошенные изданием европейские дипломаты заявили, что главы МИД стран ЕС вряд ли примут новые санкции на встрече, которая пройдет в понедельник, 23 февраля. В Брюсселе полагают, что санкции будут одобрены, но не к поездке фон дер Ляйен и Кошты в Киев.

Ранее сообщалось, что ЕС не получил поддержки США и «Группы семи» (G7) для совместного блокирования поставок российской нефти в рамках 20-го пакета санкций.

