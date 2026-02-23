В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

Аэропорты Ижевска, Казани и Нижнекамска возобновили работу

В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Ночью 23 февраля в связи с беспилотной опасностью остановили полеты аэропорты Ижевска, Казани и Нижнекамска (Бегишево). Около 11 часов утра по Московскому времени аэропорты возобновили работу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля над Россией сбили 152 украинских беспилотника. ВСУ также атаковали Адыгею, в связи с чем была ограничена работа аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара.

