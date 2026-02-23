Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:27, 23 февраля 2026Путешествия

В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

Аэропорты Ижевска, Казани и Нижнекамска возобновили работу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Ночью 23 февраля в связи с беспилотной опасностью остановили полеты аэропорты Ижевска, Казани и Нижнекамска (Бегишево). Около 11 часов утра по Московскому времени аэропорты возобновили работу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля над Россией сбили 152 украинских беспилотника. ВСУ также атаковали Адыгею, в связи с чем была ограничена работа аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о сражении России за будущее, правду и справедливость

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Газманов в два раза поднял гонорар за выступление перед 23 Февраля

    Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию

    Имущество бывшего мужа Пелагеи объявили в розыск из-за долгов

    Названы способы продлить жизнь аккумулятору смартфона

    Уровень развития человекоподобных роботов оценили

    В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok