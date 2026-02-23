Реклама

Россия
12:48, 23 февраля 2026

В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ

Балицкий: В результате атаки ВСУ повреждены объекты генерации электроэнергии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«В течение прошедших суток энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника», — написал он.

Для предотвращения последствий в регионе был введен график отключения электроэнергии. По словам губернатора, эти меры коснулись 260 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 февраля совершили массированную террористическую атаку по энергетической системе Запорожской области, из-за чего без света остался весь регион.

