Россия
15:20, 23 февраля 2026Россия

Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала

Военкор «Ахмата» Негматов снял с груди платиновую звезду Вагнера
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Михаила Негматова во «ВКонтакте»

Военкор «Ахмата» Михаил Негматов снял с груди платиновую звезду «Вагнера». Об этом свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом ZOV.

На записи военкор передает на хранение флаг, привезенный из зоны боевых действий. При этом на его пиджаке отсутствуют какие-либо награды. На лацкане его пиджака можно заметить только значок с буквой Z, ставшей одним из символов солидарности с проведением спецоперации.

В феврале Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». За всю историю ЧВК эту медаль получили лишь несколько десятков человек.

Ранее появились данные о том, каким образом у военкора могла оказаться редчайшая награда, которую вручали за исключительные заслуги перед ЧВК. По информации Telegram-канала «Белые дяди в Африке», к награждению Негматова может быть причастен один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

