Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:40, 23 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал следующий после санкций шаг против Лукашенко

Зеленский: Украина продолжит санкционную политику против Лукашенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Введение санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко — первый шаг, Украина уже работает над правовой основой для продолжения санкционной политики. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Мы будем развивать это и сейчас работаем над правовой основой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и так далее», — написал он.

По словам украинского лидера, Киев попытается убедить американскую сторону расширить санкции в отношении Минска и Лукашенко в частности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал диктатуру нужной и полезной. «Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна, когда есть ответственность», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам. Они используют SMS-бомбинг и подстраивают блокировку счетов

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Нейтрализованный при попытке проникнуть в дом Трампа мужчина оказался одержим Эпштейном

    В США назвали сроки заключения мирного соглашения по Украине

    В России пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

    Бывший глава правительства Украины назвал причину отсутствия прогресса на переговорах

    ЕС продлил санкции против России

    Опубликованы кадры мощного пожара в Подмосковье

    Норвежская лыжница назвала идиотизмом женский марафон на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok