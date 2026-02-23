Зеленский назвал следующий после санкций шаг против Лукашенко

Зеленский: Украина продолжит санкционную политику против Лукашенко

Введение санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко — первый шаг, Украина уже работает над правовой основой для продолжения санкционной политики. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Мы будем развивать это и сейчас работаем над правовой основой для продолжения санкционной политики. Это будет касаться не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и так далее», — написал он.

По словам украинского лидера, Киев попытается убедить американскую сторону расширить санкции в отношении Минска и Лукашенко в частности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал диктатуру нужной и полезной. «Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна, когда есть ответственность», — сказал он.

