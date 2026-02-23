Зеленский обвинил Россию в теракте во Львове

Зеленский в своем обращении обвинил Россию в теракте во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в произошедшем теракте во Львове. С таким заявлением он выступил в рамках обращения в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня украинский министр внутренних дел Игорь Клименко и другие представители силовых структур представили доклады о расследовании происшествия. Как рассказал Зеленский, произошли два взрыва, в ходе которых пострадали 25 человек. Одна сотрудница полиции скончалась.

«Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности Украины представят общественности более подробную информацию», — заявил украинский глава, добавив, что исполнители теракта были завербованы через мессенджер Telegram.

В своем обращении он также заявил, что поручил разработать меры реагирования, чтобы предотвращать подобные преступления.

Ранее стало известно, что теракт во Львове произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Как сообщалось, рядом с городским СИЗО взорвался автомобиль. Жертвой взрыва стала 23-летняя сотрудница полиции.