Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:42, 22 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский обвинил Россию в теракте во Львове

Зеленский в своем обращении обвинил Россию в теракте во Львове
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в произошедшем теракте во Львове. С таким заявлением он выступил в рамках обращения в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня украинский министр внутренних дел Игорь Клименко и другие представители силовых структур представили доклады о расследовании происшествия. Как рассказал Зеленский, произошли два взрыва, в ходе которых пострадали 25 человек. Одна сотрудница полиции скончалась.

«Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности Украины представят общественности более подробную информацию», — заявил украинский глава, добавив, что исполнители теракта были завербованы через мессенджер Telegram.

В своем обращении он также заявил, что поручил разработать меры реагирования, чтобы предотвращать подобные преступления.

Ранее стало известно, что теракт во Львове произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Как сообщалось, рядом с городским СИЗО взорвался автомобиль. Жертвой взрыва стала 23-летняя сотрудница полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мексике начались массовые беспорядки

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Зеленский обвинил Россию в теракте во Львове

    В российском регионе зимнее развлечение обернулось гибелью ребенка

    Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады

    На Украине вновь призвали ограничить работу Telegram

    Застрявшие в Мексике россияне рассказали об обстановке в стране

    Одесситы задержали военкома

    Очевидец рассказал об обстановке в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok