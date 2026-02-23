Реклама

Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию

Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию, как в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Европы оплатить Украине контрактную армию. Заявление он сделал в интервью BBC.

По его словам, европейские страны могли бы профинансировать переход мобилизационной модели к контрактной системе. Зеленский напомнил, что в России военнослужащим платят при подписании контракта. По его словам, Украина хотела бы действовать так же, но ей не хватает денег.

«Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют», — сказал Зеленский.

В том же интервью Зеленский поставил под сомнение надежность президента США Дональда Трампа. По его словам, Киев нуждается в поддержке Конгресса, поскольку гарантии безопасности Украина рассчитывает получить сразу на 30 лет.

