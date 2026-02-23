Реклама

02:23, 23 февраля 2026Мир

Зеленского уличили в бесчеловечном отношении к своему народу

Политолог Никсон: Зеленский бесчеловечно относится к украинцам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского не волнует судьба его народа, он перестал относиться к украинцам по-человечески. На это указал политолог Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так далее для своих же людей. И вместе с этим он говорит: "Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае"», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что украинского лидера волнует только укомплектованность армии страны.

Ранее немецкое издание Judging Welt писало, что Зеленский стремится продолжать конфликт, так как это является гарантией его выживания.

