01:42, 23 февраля 2026

На Западе объяснили стремление Зеленского продолжать конфликт

Junge Welt: Зеленский выступает за продолжение конфликта ради выживания
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы конфликт с Россией завершился, так как он является для украинского лидера гарантией выживания. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Зеленский готов бороться еще три года. Конечно, не сам — украинский народ возьмет это бремя за него. Но что он надеется от этого получить? Распад России за это время? И почему именно три года? Вероятно, его цель — пережить [президента США] Дональда Трампа и найти более лояльную к конфликте на Украине администрацию США», — говорится в материале.

При этом авторы указывают, что такой подход может обернуться неприятностями для Украины и лично для Зеленского — Трампа может сменить действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс, или Вооруженные силы Украины могут попросту не продержаться еще три года. «Продление конфликта до следующих президентских выборов в США стало личной стратегией выживания для главы киевского режима», — резюмировали журналисты.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков допустил, что заявления Зеленского, а также европейских политиков о том, что конфликт на Украине может продлиться еще три года, вероятно, связан с синхронизацией таких проектов Киева с военными приготовлениями в ЕС.

