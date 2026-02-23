Реклама

16:35, 23 февраля 2026

Женщина чудом спаслась от смертельно опасной змеи

Австралийка чудом спаслась от смертельно опасной медноголовой змеи
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Clément Carbillet / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Австралии женщина чудом спаслась от смертельно опасной медноголовой змеи. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел в городе Джелонг, штат Виктория. Женщина была во дворе, когда змея выползла из-под стены дома и обвилась вокруг ее ноги. Австралийка сумела стряхнуть змею с ноги, после чего упала. Пресмыкающееся не успело ее укусить.

Как рассказал специалист, ловивший змею, женщина испытала серьезный стресс. «Когда я приехал, она вся тряслась. Теперь ей понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя», — рассказал он.

Как пишет Nine News, австралийские медноголовые змеи чрезвычайно ядовиты. Укус такой рептилии может быть смертельным.

В Нигерии не стало певицы Ифунаньи Нвангене, известной как участница телевизионного музыкального проекта «Голос». Спящую девушку укусила ядовитая змея.

    Обсудить
