Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:46, 24 февраля 2026Ценности

40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

40-летняя певица Лили Аллен в откровенном виде пришла на вечеринку Valentino
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

Британская певица Лили Аллен в откровенном виде пришла на вечеринку бренда Valentino. Фото публикует Daily Mail.

Светский вечер итальянского модного дома проходил в лондонском клубе House Party Soho. 40-летняя поп-исполнительница выбрала для него голубые расклешенные джинсы и оранжевую блузу с глубоким декольте, под которую не стала надевать бюстгальтер. Кроме того, она подобрала к наряду черные остроносые туфли с бантом и небольшую сумку упомянутой марки.

В то же время на размещенных кадрах видно, что стилисты уложили волосы артистки в объемный пучок с начесом. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в нюдовых тонах.

После развода со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором певица чаще стала выходить в свет в провокационных нарядах, а также сделала пластику груди. В недавнем интервью The Observer знаменитость призналась, что испытала стресс после расставания с актером и сильно похудела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МВД сообщило о гибели исполнителя взрыва в Москве

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело

    40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

    Раскрыты приметы подозреваемого во взрыве машины ДПС в Москве

    Россиян предупредили о серьезных последствиях хронического недосыпа

    Появились данные о пострадавших при взрыве в Москве

    В словах Зеленского о российских военных увидели признание одного факта

    Раскрыты возможные версии взрыва в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok