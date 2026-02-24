40-летняя певица Лили Аллен в блузе с глубоким декольте пришла на вечеринку

40-летняя певица Лили Аллен в откровенном виде пришла на вечеринку Valentino

Британская певица Лили Аллен в откровенном виде пришла на вечеринку бренда Valentino. Фото публикует Daily Mail.

Светский вечер итальянского модного дома проходил в лондонском клубе House Party Soho. 40-летняя поп-исполнительница выбрала для него голубые расклешенные джинсы и оранжевую блузу с глубоким декольте, под которую не стала надевать бюстгальтер. Кроме того, она подобрала к наряду черные остроносые туфли с бантом и небольшую сумку упомянутой марки.

В то же время на размещенных кадрах видно, что стилисты уложили волосы артистки в объемный пучок с начесом. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в нюдовых тонах.

После развода со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором певица чаще стала выходить в свет в провокационных нарядах, а также сделала пластику груди. В недавнем интервью The Observer знаменитость призналась, что испытала стресс после расставания с актером и сильно похудела.