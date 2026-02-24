Реклама

Наука и техника
13:18, 24 февраля 2026Наука и техника

Американская «Ярость» получила ракеты класса «воздух-воздух»

Прототип беспилотника YFQ-44 Fury вооружили ракетами AIM-120 AMRAAM
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Прототип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) YFQ-44 Fury («Ярость») американской компании Anduril получил ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), сообщает издание TWZ.

Вооружение новый БПЛА получил в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), предполагающей создание дополнительных к ведущим боевым самолетам ведомых летальных беспилотников. В контексте совместных летных испытаний YFQ-44 Fury и AIM-120 AMRAAM, как пишет портал, пока речь идет «о безопасной интеграции систем, а не на их оперативном применении».

TWZ напоминает, что в перспективе беспилотники программы CCA должны получить штатные ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missiles (JATM), считающиеся дальнейшим развитием AIM-120 AMRAAM.

В ноябре 2025 года портал Breaking Defense со ссылкой на Военно-воздушные силы США сообщил, что прототип дрона YFQ-44A, созданного в качестве ведомого беспилотника для истребителей пятого поколения F-35, совершил первый полет.

