Умер один из создателей культового российского шоу

Умер сценарист юмористического шоу «О.С.П.-студия» Василий Антонов

Российский сценарист и режиссер, один из создателей культового юмористического шоу «О.С.П.-студия» Василий Антонов умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Согласно информации на сайте, Антонов скончался 13 февраля. Другие подробности не приводятся.

Жена актера Сергея Белоголовцева Наталья на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала, что похороны прошли 14 февраля. По ее словам, у Антонова длительное время были проблемы с алкоголем.

«Вася давно и частенько употреблял горячительные напитки, в такие моменты он становился невменяемым и неуправляемым. (...) На наши вечеринки его звать избегали, иначе вечер был испорчен сразу. Но мне ужасно грустно. И нам всем. Он был дико талантлив. Был когда-то хорошим человеком», — написала Белоголовцева.

Василий Антонов родился в 1963 году в Воркуте. Окончил физико-математический факультет Московского горного института. Играл в команде КВН «МАГМА» вместе с будущими актерами Сергеем Белоголовцевым и Павлом Кабановым. Был руководителем и сценаристом шоу «О.С.П.-студия». Кроме того, писал сценарии для программ «Назло рекордам», «Хорошие шутки» и комедийного телесериала «33 квадратных метра».