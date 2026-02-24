Борющейся с раком четвертой стадии звезде телешоу удалят грудь

Звезда «Холостяка» Терстон планирует удалить молочные железы на фоне рака груди

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон, борющаяся с раком груди четвертой стадии, запланировала пройти операцию по удалению обеих молочных желез. Об этом пишет E! News.

Терстон назвала предстоящее хирургическое вмешательство очень важным этапом своего лечения. «Моя хирург одобрила это [операцию по удалению груди], так что я собираюсь встретиться с ней, чтобы обсудить детали и понять, как это будет выглядеть», — пояснила звезда реалити-проекта.

Она добавила, что за год ее опухоль уменьшилась наполовину, и назвала этот результат прекрасным.

Ранее Терстон призналась, что начала терять память на фоне лечения рака груди. Бывшая участница «Холостяка» добавила, что фактически ей предстоит бороться с раком всю жизнь.