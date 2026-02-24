Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Борющейся с раком четвертой стадии звезде телешоу удалят грудь

Звезда «Холостяка» Терстон планирует удалить молочные железы на фоне рака груди
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Noam Galai / Getty Images for The Pink Agenda

Звезда американской версии популярного телешоу «Холостяк» Кэти Терстон, борющаяся с раком груди четвертой стадии, запланировала пройти операцию по удалению обеих молочных желез. Об этом пишет E! News.

Терстон назвала предстоящее хирургическое вмешательство очень важным этапом своего лечения. «Моя хирург одобрила это [операцию по удалению груди], так что я собираюсь встретиться с ней, чтобы обсудить детали и понять, как это будет выглядеть», — пояснила звезда реалити-проекта.

Она добавила, что за год ее опухоль уменьшилась наполовину, и назвала этот результат прекрасным.

Ранее Терстон призналась, что начала терять память на фоне лечения рака груди. Бывшая участница «Холостяка» добавила, что фактически ей предстоит бороться с раком всю жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это начало конца». Зеленский высказался о перспективах конфликта, выборах на Украине и своем будущем

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский в годовщину начала спецоперации вернулся в свой бункер

    Россия резко увеличила экспорт одной замороженной ягоды

    Турист отпраздновал свой день рождения в ночном клубе популярного курорта Европы и исчез

    Зеленский обратился к Западу с одним требованием

    Раскрыты подробности избиения российской актрисы в пабе

    Опровергнута польза одной популярной утренней привычки

    Россиянам назвали способы защититься от NFC-мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok