Депутат Колесник: Британия станет стороной конфликта, отправив войска на Украину

История с подготовкой Великобританией своих войск для отправки на Украину нехорошая и грозит неприятными последствиями, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Великобритания сформировала штаб численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил «коалиции желающих» для их последующей отправки на Украину.

Если это произойдет, то Великобритания и Франция, которая тоже делала такие заявления, превратится в сторону конфликта и 5-я статья НАТО о коллективной защите в случае военной агрессии против любого участника блока их не спасет, считает депутат.

«Не законной целью станут их военнослужащие, которые появятся в зоне специальной военной операции, а Великобритания и Франция станут стороной конфликта. Они зря на 5-ю статью надеются. Не сработает она. Никто не захочет на тот свет отправляться из-за двух или трех идиотов. Они там совсем заблудились. Надо как-то их, может быть, слегка по затылку похлопать, чтобы ввести в меридиан», — высказался Колесник.

Парламентарий добавил, что, как сообщила Служба внешней разведки (СВР) России, Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

«Если будет решено передать ядерное оружие в зону конфликта, естественно, по дороге может что-то с ним случиться, а может случиться и в месте, из которого оно передается. Так что должен у 70 человек из этого штаба сработать инстинкт самосохранения, потому что то, что они делают, грозит ядерной катастрофой, куда британцы почему-то упорно стремятся», — рассказал политик.

По его мнению, в Великобритании не обошлось без оружейного лобби, и англичане пытаются на этом заработать.

Я думаю, что все-таки [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер уйдет, и он хочет уйти громко, после себя штаб оставить. Как-то они впали в детство, надо забирать у детей у этих спички, потому что, не дай бог, они же весь земной шар подожгут Андрей Колесник депутат Госдумы

Депутат напомнил, что практически все войны начинаются с провокаций, а в данном случае война будет краткосрочной и приведет к исчезновению земного шара.

«Это серьезный вопрос. Он требует серьезной проработки в наших высоких штабах, и как на это реагировать — тоже надо понимать. Но я думаю, что у нас военно-политическое руководство страны уже этот вариант прорабатывает, потому что все-таки Служба внешней разведки сработала по этому вопросу, и, прежде чем, его опубликовать, я думаю, его уже обдумали и контрмеры понимают, какие нужно произвести», — подытожил Колесник.

До этого СВР России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу оружия под самостоятельную разработку украинцев.

