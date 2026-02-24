Буданов заявил, что Украина не бьет по гражданским объектам

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев не бьет по гражданским объектам. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«При всей жестокости войны, я не могу понять, кто и при каких обстоятельствах может поднять оружие против ребенка или пожилого человека, который физически не способен сопротивляться», — заявил Буданов.

По его словам, ВСУ также не наносят удары по людям, которые не могут сопротивляться, а также по культурным и историческим объектам.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. Уточнялось, что это было намеренное нападение на гражданскую инфраструктуру.