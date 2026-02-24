Бывшего тренера сборной России по волейболу оштрафовали за мат

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) оштрафовала главного тренера петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно на 100 тысяч рублей за мат. Об этом сообщается на сайте организации.
Специалист наказан за нарушение дисциплинарно-этического кодекса. 15 февраля Алекно использовал ненормативную лексику, а также оскорбительные слова и выражения в отношении официального лица во время матча с «Белогорьем».
Алекно тренировал сборную России с 2007 по 2008-й, с 2011 по 2012-й, а также с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда в 2012 году выиграла Олимпийские игры.
В октябре прошлого года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга запретил болельщику «Зенита» Станиславу Удальцову посещать спортивные мероприятия в течение шести месяцев. Фанат был наказан за оскорбительный баннер в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева.