Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:37, 24 февраля 2026Спорт

Бывшего тренера сборной России по волейболу оштрафовали за мат

Бывшего тренера сборной России по волейболу Алекно оштрафовали за мат
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) оштрафовала главного тренера петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно на 100 тысяч рублей за мат. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалист наказан за нарушение дисциплинарно-этического кодекса. 15 февраля Алекно использовал ненормативную лексику, а также оскорбительные слова и выражения в отношении официального лица во время матча с «Белогорьем».

Алекно тренировал сборную России с 2007 по 2008-й, с 2011 по 2012-й, а также с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда в 2012 году выиграла Олимпийские игры.

В октябре прошлого года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга запретил болельщику «Зенита» Станиславу Удальцову посещать спортивные мероприятия в течение шести месяцев. Фанат был наказан за оскорбительный баннер в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Фон дер Ляйен отказала Зеленскому

    На Украине отреагировали на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    На Украине Чичерину приговорили к 12 годам тюрьмы

    Бывшего тренера сборной России по волейболу оштрафовали за мат

    Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами

    Врач раскрыл неочевидную причину плохого сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok