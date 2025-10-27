Болельщика «Зенита» наказали за оскорбительный баннер в адрес министра спорта России

Фанату «Зенита» запретили полгода посещать стадион за баннер в адрес Дегтярева

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга запретил болельщику Зенита Станиславу Удальцову посещать спортивные мероприятия в течение шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Фанат наказан за оскорбительный баннер в адрес министра спорта России Михаила Дегтярева, который тот вместе с другим болельщиком вывесил на матче Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Кроме того, Удальцов заплатит административный штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наказал за появление баннера на матче «Зенит». Клуб был оштрафован на 500 тысяч рублей.

«Зенит» и «Ахмат» сыграли в Кубке России 17 сентября. Петербуржцы одержали победу со счетом 2:1.