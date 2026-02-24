Реклама

06:13, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Девушка в панике приехала на прием к врачу и узнала неожиданную причину своей боли

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: NATALLIA B / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Raesins рассказала, как перенервничала из-за болевых ощущений в области копчика. По словам 25-летней девушки, она испугалась, что это может быть рецидив кисты возле копчика, которую ей удалили в старшей школе, наградив на всю оставшуюся жизнь внушительным шрамом.

«Я купила в торговом центре новые удобные джинсы. Обычно я сразу же стираю любую купленную одежду перед тем, как ее надеть, и снимаю бирки. На этот раз я была слишком взволнована, поэтому сразу же надела их на ужин и в бар с друзьями. И через пару дней я заметила эту боль в области послеоперационного рубца», — пожаловалась девушка.

Она спешно записалась к врачу, уже предвкушая очередную операцию и длительное восстановление после нее. Однако специалист, осмотрев ее, сказал, что она порезала ягодичную складку, а причиной может быть как раз неснятая бирка от новых джинсов.

«Это была отличная новость, но настроение испортилось, когда я вернулась в регистратуру. Там мне выставили счет в 150 долларов за обследование. А боль прошла всего через несколько дней», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit занялась самодиагностикой в три часа ночи и поставила крест на своей жизни. Работающая медсестрой женщина убедила себя в наличии смертельно опасного заболевания.

