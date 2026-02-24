Перечислены смартфоны с самой быстрой зарядкой

В GizmoChina назвали смартфоны с самой быстрой зарядкой — Honor Win RT и другие

Зарядка мощностью 100 ватт постепенно становится стандартом на рынке. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Авторы медиа перечислили пять современных смартфонов, которые имеют самую быструю зарядку. Первым специалисты назвали игровой телефон Honor Win RT. Гаджет получит батарею емкостью 10 000 миллиампер-часов и поддержку зарядки 100 ватт. В Honor заявили, что устройство заряжается на 100 процентов за 1,5 часа.

В список попал Xiaomi Redmi Turbo 5 Max — он получил аккумулятор на 9000 миллиампер-часов и поддержку проводной зарядки 100 ватт. Также аппарат имеет быструю обратную проводную зарядку, но остался без беспроводной зарядки. iQOO Z11 Turbo вышел с менее емким аккумулятором, чем у конкурентов — 7600 миллиампер-часов. Однако смартфон остался с поддержкой зарядки 100 ватт.

Honor Magic 8 Pro получил батарею емкостью 7100 миллиампер-часов. Китайская версия устройства заряжается с мощностью 120 ватт, европейская — 100 ватт. Беспроводная зарядка выдает 80 ватт. Наконец, OnePlus 15 вышел с аккумулятором емкостью 7000 миллиампер-часов. Флагман при определенных условиях может заряжаться с мощностью 120 ватт.

В середине февраля журналисты издания PhoneArena назвали недостатки больших смартфонов. К ним отнесли неудобство при использовании и более хрупкий корпус, чем у девайсов стандартного размера.