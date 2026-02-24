Глава «Додо Пиццы» оправдал уволившую курьера из-за бездомной собаки управляющую

Глава «Додо Пиццы» осудил травлю управляющей, уволившей курьера из-за собаки

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников заявил, что не берется осуждать управляющую кафе в Челябинске Юлию за увольнение курьера. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Глава компании отметил, что его сотрудница подверглась настоящей травле в интернете после того, как уволила курьера Михаила за то, что он укрыл замерзавшую бездомную собаку Додобоню брендированным пледом. Овчинников добавил, что решение Юлии нельзя оценивать однобоко: он объяснил ее поведение тем, что она отвечала за соблюдение стандартов, эффективность бизнеса и следование требованиям Роспотребнадзора. Тем более, что собаку до инцидента несколько месяцев подкармливали именно работники пиццерии.

Он также заявил, что не знает контекста переписки, где Юлия предложила желающим либо забрать животное домой, либо перестать его укрывать под угрозой увольнения, и призвал не перекладывать всю вину на молодого менеджера, перед которым встала нетипичная управленческая задача. Сейчас, по словам Овчинникова, Юлия временно отстранена от работы, ее семья подвергается серьезному давлению в интернете, и она даже покинула город.

Глава компании пообещал помочь и собаке, и самой Юлии, и даже уволенному Михаилу, если тому потребуется поддержка. Теперь сеть готова участвовать в судьбе животного. Кроме того, Овчинников объявил, что во все кафе теперь можно будет приходить с питомцами, а «Додо пицца» начнет системно помогать приютам домашних животных.

Ранее сообщалось, что Додобоню заберут в приют для животных. Додобоня около полутора лет регулярно приходила к пиццерии, сотрудники подкармливали ее и спасали от холода, а посетители считали собаку талисманом.