Из жизни
12:32, 23 февраля 2026Из жизни

Курьер «Додо Пиццы» укрыл бездомную собаку брендированным пледом пиццерии и потерял работу

В Челябинске курьера «Додо Пиццы» уволили из-за помощи дворняге Додобоне
Антонина Черташ
Архивное фото

Сотрудник одного из кафе «Додо Пицца» в Челябинске накрыл бездомную собаку брендированным пледом, чтобы та не замерзла насмерть, и потерял работу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дворняга по кличке Додобоня около полутора лет регулярно приходила к пиццерии, сотрудники подкармливали ее и спасали от холода, а посетители считали собаку талисманом. Однако после смены руководства новая управляющая, 32-летняя Юлия, пригрозила увольнением любому, кто проявит заботу о Додобоне. Курьер Михаил, вопреки запрету, решил помочь собаке, которая мерзла у дверей в 20-градусный мороз и метель, и укрыл ее. Его поступок попал на камеру, и его уволили по статье «Порча имущества» — за использование фирменного пледа, которым он накрыл собаку.

Михаил уверяет, что ранее руководство не имело претензий к его работе. В компании же настаивают, что причиной стали многократные опоздания. Инцидент вызвал волну возмущения: клиенты массово отказываются от заказов в сети по всей России, требуя восстановить справедливость и внести управляющую в черный список заведений общественного питания.

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников не дал комментариев по ситуации. Он заявил, что находится за границей и деталей не знает, после чего сбросил трубку. Сама Додобоня по-прежнему мерзнет на крыльце пиццерии, сотрудники боятся подходить к ней из-за угрозы увольнения. Волонтеры уже ищут ей новый дом.

Ранее сообщалось, что россиянин бросился в океан ради спасения собаки на Бали. Им на помощь также пришел серфер, и после десяти минут борьбы со стихией им удалось выбраться на сушу.

