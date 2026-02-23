Реклама

Из жизни
14:07, 23 февраля 2026Из жизни

Ставшую причиной увольнения курьера «Додо Пиццы» собаку заберут в приют для животных

Волонтеры заберут в приют собаку, из-за которой уволили курьера «Додо Пиццы»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Челябинске бездомную собаку по кличке Додобоня, из‑за которой уволили курьера «Додо Пиццы», заберут в приют для животных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам уволенного курьера Михаила, волонтеры из приюта приехали к пиццерии и уже три часа выслеживают дворняжку, которая боится подходить к людям. Додобоня бегает по окрестным дворам, а зоозащитники следуют за ней, стараясь не спугнуть.

Додобоня около полутора лет регулярно приходила к пиццерии, сотрудники подкармливали ее и спасали от холода, а посетители считали собаку талисманом.

Ранее сообщалось, что новая управляющая кафе, 32-летняя Юлия, пригрозила увольнением любому, кто проявит заботу о Додобоне. Курьер Михаил, вопреки запрету, решил помочь собаке, которая мерзла у дверей в 20-градусный мороз и метель, и укрыл ее фирменным пледом. Его поступок попал на камеру, и его уволили по статье «Порча имущества». История вызвала массовое возмущение клиентов по всей России, которые начали бойкотировать сеть.

