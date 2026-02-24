Глава Минобороны Украины назвал желаемый уровень российских потерь

Киев захотел увеличить потери РФ до 200 человек за 1 кв.км. занятой территории

Украине необходимо увеличить российские потери до 200 человек за 1 квадратный километр занятой территории. Такую цель раскрыл в Telegram глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

«Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и в киберпространстве. Мы знаем, как это сделать», — написал он.

По словам Федорова, такой уровень потерь якобы не позволит России продолжать наступление. Он также упомянул другие цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках новой стратегии. Среди таких задач он назвал укрепление систем противовоздушной обороны и перехвата дронов, а также нанесение России экономического урона.

Ранее военный эксперт Сергей Братчук предупредил ВСУ о цели весеннего наступления Российской армии. По его мнению, Россия готовит рывок в сторону Павлограда в Днепропетровской области.

