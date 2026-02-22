На Украине предупредили ВСУ о цели весеннего наступления ВС России

Военэксперт Братчук: ВС России выбрали Павлоград целью весеннего наступления

РФ готовит рывок в сторону Павлограда Днепропетровской области весной. Цель нового наступления российских войск в зоне спецоперации (СВО) озвучил военный эксперт Сергей Братчук в эфире телеканала «Киев-24».

«Цель весеннего наступления — прорыв на этом направлении», — предупредил Вооруженные силы Украины (ВСУ) военэксперт.

По его словам, украинские войска смогли оттеснить российских военных на александровском направлении, но интенсивность боев там увеличивается. ВС РФ перегруппировываются и ведут подготовку к весеннему этапу наступательной стратегической операции.